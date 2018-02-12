Николаевская рапиристка выиграла международный турнир

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Right arrow key Close Рапиристка Алина Полозюк (Николаев) стала победительницей этапа кадетского цикла в румынском Сату-Маре, а Мария Кривонос (Закарпатье) на этих соревнованиях взяла бронзу, пишет официальный сайт НФФУ.



Полозюк в групповом раунде потерпела лишь одно поражение, а Кривонос - два, после чего Алина и Мария стартовали в туре прямого выбывания под 15-м и 27-м номером соответственно.

Полозюк по прямой дошла до финала турнира. Сначала в 1/32 финала украинка выиграла у Тессы Костер из Нидерландов (15:6), далее оказалась сильнее хозяйки дорожек Карины Василе (13:8), после обыграла соотечественницу Дарью Миронюк (15:4) и выбила из борьбы другую румынку Андреа Георге (15:10).

Что же касается Кривонос, то ее путь в восьмерку сильнейших был более длинным. В 1/16 финала украинская рапиристка уступила словачке Ясмин Удварди со счетом 6:15, после чего ей пришлось бороться в боях "за утешение". Мария успешно преодолела эту стадию и в 1/4 турнирной таблицы встретилась с еще одной украинкой Катериной Буденко. В этот раз победа осталась за Кривонос - 15:13.

Полозюк, в свою очередь, на этом же этапе победила японку Канну Хабашита (15:13), а в поединке за попадание в финал остановила Кривонос, выиграв со счетом 15:2.

В финале турнира украинская рапиристка добыла победу над местной фехтовальщицей Ребекой Кандеску, закончив бой со счетом 15:9 в свою пользу.

Для Полозюк этап победа стала первой на турнирах серии кадетского цикла. Ранее ей удавалось подняться на второе место на пьедестале почета - на соревнованиях в Словакии наша рапиристка уступила в решающем поединке той же Кандеску со счетом 6:15.

Также отметим, что сборная Украины в составе Катерины Буденко, Алины Полозюк, Дарьи Миронюк и Марии Кривонос завоевала бронзовые медали на этапе кадетского цикла по фехтованию на рапирах в румынском Сату-Маре.

В 1/8 финала украинки добыли уверенную победу над командой "Болгария-2" (45:17), в следующем туре не испытали проблем с "Румынией-2" (45:27), а в поединке за попадание в финал проиграли четырьмя уколами первой сборной Японии (25:29).



В бою за бронзу соревнований украинские рапиристки оказались сильнее Словакии, завершив встречу со счетом 37:38 в свою пользу.



источник: nffu.org.ua

