Николаевец Максим Яровой принес Украине второе золото на Паралимпиаде-2018

Воскресенье, 11 марта, на Паралимпийских играх в Пхенчхане стало не таким насыщенным, как предыдущий день Previous

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Лыжник Максим Яровой завоевал вторую золотую награду для Украины. Яровой стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке на 15 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Тарас Рудь в этой дисциплине занял 7-е место.

Для Ярового это четвертая награда на Паралимпиадах и первое "золото". Четыре года назад в Сочи Максим выиграл две серебряные и одну бронзовую медали.

Таким образом, в активе сборной Украины уже 6 наград - 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые.

Зимняя Паралимпиада в Пхёнчхане продлится до 18 марта.