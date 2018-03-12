12Марта2018

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Николаевец Максим Яровой принес Украине второе золото на Паралимпиаде-2018

Николаевец Максим Яровой принес Украине второе золото на Паралимпиаде-2018

12 Марта 2018
Спорт
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Воскресенье, 11 марта, на Паралимпийских играх в Пхенчхане стало не таким насыщенным, как предыдущий день

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для Украины – наши спортсмены были представлены только в одной гонке. Но выступили украинцы в ней качественно, сообщает iSport.ua.

Лыжник Максим Яровой завоевал вторую золотую награду для Украины. Яровой стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке на 15 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Тарас Рудь в этой дисциплине занял 7-е место.

Для Ярового это четвертая награда на Паралимпиадах и первое "золото". Четыре года назад в Сочи Максим выиграл две серебряные и одну бронзовую медали.

Таким образом, в активе сборной Украины уже 6 наград - 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые.

Зимняя Паралимпиада в Пхёнчхане продлится до 18 марта.

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