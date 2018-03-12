Николаевец Максим Яровой принес Украине второе золото на Паралимпиаде-2018

Воскресенье, 11 марта, на Паралимпийских играх в Пхенчхане стало не таким насыщенным, как предыдущий день iSport.ua.
Лыжник Максим Яровой завоевал вторую золотую награду для Украины. Яровой стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке на 15 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Тарас Рудь в этой дисциплине занял 7-е место.
Для Ярового это четвертая награда на Паралимпиадах и первое "золото". Четыре года назад в Сочи Максим выиграл две серебряные и одну бронзовую медали.
Таким образом, в активе сборной Украины уже 6 наград - 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые.
Зимняя Паралимпиада в Пхёнчхане продлится до 18 марта.