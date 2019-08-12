Николаевец Алексей Середа стал самым молодым чемпионом Европы в прыжках с 10-метровой вышки

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13-летнему спортсмену удалось стать самым молодым чемпионом Европы в истории на домашнем первенстве в Киеве.

Середа принес сборной Украины седьмую медаль на турнире.

Алексей Середа путевку в большой спорт зарабатывал в николаевском «Водолее», а сейчас выступает за Луганскую область.

13-летний украинский прыгун в воду поделился своими впечатлениями от победы: «Больше всего сейчас я хочу отдохнуть. Я счастлив, что мне удалось занять первое место. Мой третий прыжок был не таким удачным, но остальные получились хорошо. Я бы не сказал, что я не нервничал перед соревнованиями. Если со стороны казалось иначе, то это не так. Я нервничал, как и все остальные. Просто продолжал обдумывать свои прыжки, пытался сосредоточиться и исключить возможность любой ошибки. Я не обращал внимания на коэффициент сложности других участников. Впервые я соревновался со старшими на чемпионате мира, но это не повлияло на мою подготовку к чемпионату Европы и на мои выступления. Я просто стараюсь делать свою работу как можно лучше и не очень беспокоюсь о результатах. Но, конечно, я счастлив, что я победил. Это очень приятно», - сказал Алексей Середа.