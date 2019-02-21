Николаевец Александр Абраменко одержал очередную победу на Чемпионате Украины по фристайлу

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Первое место среди взрослых Александр Абраменко занял на чемпионате, который проходил с 15 по 18 февраля на базе ГК "Буковель", сообщает пресс-служба ОГА.

Мероприятие объединило спортсменов различных возрастных категорий из Николаевской, Ровенской и Закарпатской областей.

«Приятно, что Чемпионат Украины прошел при участии Олимпийского чемпиона, вице-чемпиона мира Александра Абраменко, а также спортсменки сборной команды Анастасии Новосад. Опытные спортсмены - яркий пример подражания для юных акробатов! Чемпионат Украины важных для спортивного сообщества, прежде всего, тем, что по его результатам будут избирать спортсменов в сборную команду Украины. Поэтому, Чемпионат Украины - своеобразный трамплин для будущих достижений », - отмечают в Ski Federation of Ukraine.

Справка: Александр Абраменко закончил Николаевский национальный университет судостроения им. Адмирала Макарова. Начал тренироваться еще в 10 лет, первый прыжок выполнил в 12 Занял второе место на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. В общем зачете Кубка мира - на шестом месте. Кстати, спортсмен - первый в Украине победитель Кубка мира в лыжной акробатике. В 2016 году он выиграл Хрустальный глобус Кубка мира в лыжной акробатике. Участвовал в четырех Олимпиадах: в Пхенчхане (1 место), Ванкувере (27), Турине (24) и Сочи (6).