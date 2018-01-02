«Нико-баскет» единственный в Высшей лиге выиграл 12 матчей

Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close «Фейсбук».

Николаевская команда стала лучшей среди 15 команд.

«Нико-Баскет» — номер один из всех 15 команд Высшей Лиги. 12 побед и ни одного поражения», — говорится в сообщении.

На сайте Федерации баскетбола Украины сообщается, что соревнования в Высшей лиге на первом этапе проходят в двух группах. По итогам стартового этапа по четыре лучшие команды из группы будут играть в четвертьфинале плей-офф до двух побед по схеме А1-Б4. Команды, занявшие на первом этапе в группах места ниже четвертого играть в стыковых матчах по кубковой системе две игры как одна по схеме А5-Б5.

«В первой группе безоговорочным лидером является «НИКО-БАСКЕТ». Николаевцы выиграли все 12 матчей — единственные в дивизионе. Прошлогодний лидер первого этапа «Золотой Век» из Кропивницкого идет вторым — 3 поражения. Также шансы на плей-офф имеют «Мариуполь» и «Кремень». Сложнее положение в «Днепра-2» и «Харьковских Соколов» — их шансы на плей-офф более теоретические», — говорится в сообщении.

Лидером второй группы является «Динамо-Одесса». В отличие от николаевцев, одесситы допустили единственное поражение. Недавно в драматичной борьбе они проиграли дома «Говерле». Ивано-франковцы на втором месте с 8 победами. Шесть побед в 12 матчах имеет «Химик-2» Его теоретически может обойти «Ровно», у которого семь побед, но в 10 матчах. Но состав первой четверки группы 2 уже не изменится: «Динамо-Одесса», «Говерла», «Химик-2», «Ровно».

«Динамо-Одесса» является рекордсменом по количеству очков в матче. В поединке против «Львовской Политехники» одесситы набрали 121 балл. Также динамовцы играли в самом результативном матче дивизиона «Динамо-Одесса» — «Говерла» — 111: 112. Также «Динамо-Одесса» одержала победу с наибольшей разницей — 63 очка в выездном матче против львовян (108: 45). Еще один рекорд одесской команды — 8 подряд побед на выезде.

источник: mycity.mk.ua

