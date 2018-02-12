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Телерадиокомпания Сатурн

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Нико-Баскет дважды одержал победу в девятом туре против СумДУ (Сумы)

12 Февраля 2018
Спорт
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Нико-Баскет 6
В субботу, 10 февраля, в ходе первой встрече Нико-Баскет обыграл соперника из Сум со счетом 79:71. Матч оказался очень не простым для обеих команд. Максимальный разрыв был всего 11 очков, ни один клуб не давал слабину на протяжении всей встречи. Первая половина закончилась со счетом (37:43) в пользу гостей. Третью четверть николаецы выиграли всего в одно очко и в ответственный момент, в четвертом периоде, когда до конца игры оставалось 5 минут, николаевские баскетболисты сумели "нащупать соперника" и вытащить игру, сообщается на странице команды в Фейсбук.

Результат первой игры: НИКО-БАСКЕТ 79 - 71 СУМДУ (СУМЫ) 

После тщательно проанализированной первой игры 11 февраля николаевские баскетболисты показали настоящий мастер класс, разобравшись с Сумами в 27 очков. Ребята отлично постарались и с самого начала дали понять и соперникам и болельщикам, кто здесь лидер. Ни в одном периоде они не позволили выйти гостям вперед. Это была яркая качественная и безоговорочная победа Нико-Баскета.

Результат второй игры: НИКО-БАСКЕТ 107 - 80 СУМДУ (СУМЫ)

Следующий тур играем на выезде против "КРЕМІНЬ-КДЮСШ-2" (Кременчук) 24 и 25 февраля.

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