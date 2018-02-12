Нико-Баскет дважды одержал победу в девятом туре против СумДУ (Сумы)

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Результат первой игры: НИКО-БАСКЕТ 79 - 71 СУМДУ (СУМЫ)

После тщательно проанализированной первой игры 11 февраля николаевские баскетболисты показали настоящий мастер класс, разобравшись с Сумами в 27 очков. Ребята отлично постарались и с самого начала дали понять и соперникам и болельщикам, кто здесь лидер. Ни в одном периоде они не позволили выйти гостям вперед. Это была яркая качественная и безоговорочная победа Нико-Баскета.

Результат второй игры: НИКО-БАСКЕТ 107 - 80 СУМДУ (СУМЫ)

Следующий тур играем на выезде против "КРЕМІНЬ-КДЮСШ-2" (Кременчук) 24 и 25 февраля.