НБК Николаев - бронзовый призер третьего тура Lavina Суперлиги 3х3

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В течение двух дней, 20-21 февраля, в Черкассах прошел третий тур Суперлиги 3х3. 8 команд получили путевки в групповой турнир соревнований направления как найсильнейшие по результатам игр 2-го тура. Еще 6 коллективов завоевали право соревноваться в группах благодаря победам в первый день - во вторник.



В итоге 14 участников были разделены на 4 группы: две - по 3 участника и две - по 4. Группу «А» сформировали «Динамо» Одесса, БК «Коростень» и ДОС ДЮСШ; в трио «В» вошли «Nicolaev», «Вears» и «Киев баскет»; квартет «С» - «Черкасские Обезьяны-2», ДОС ДЮСШ-2, БК ЕС, «Ukrdealing», группа «D» «Черкасские Обезьяны», «Политехник», ДОС ДЮШС 3 и «Краматорск».



В среду состоялись поединки во всех четырех группах. Путевки в четвертьфинал из группы «А» завоевали «Динамо» и «Коростень» из группы «В» - «Nicolaev» и «Вears». Сильнейшими в группе «С» оказались ребята из второй команды «Обезьяна», которые выиграли все 3 поединка, вторая путевка в плей-офф досталась ДОС ДЮСШ-2. Все матчи в группе «D» также выиграли Черкассы: на этот раз первая команда «Обезьяна». Со второй ступени борьбу продолжил «Политехник».



В четвертьфиналах «Динамо» разгромило «Политехник» 21-9, «Николаев» разобрался с ДОС ДЮСШ-2 22-10. «Черкасские Обезьяны» были сильнее «Коростень» 21-15, а вторая команда «Обезьяна» в напряженной борьбе уступили столичным «Вears».



В первом полуфинала одесское «Динамо» убедительно разобрался с «Вears»: 22-12. Самыми стали Скрипец в составе победителей и Матвиенко в составе «медведей». У них по 11 баллов.



Во втором матче борьбы не получилось. Хотя николаевцам удалось открыть счет стараниями Иванова, в дальнейшем в игре лидировали «Обезьяны». Сначала хозяева укрепили свое преимущество в первую очередь стараниями Липовцева, а в дальнейшем уверенно дожали своего соперника 21-11.



«Бронза» по итогам третьего тура едет в Николаев. Николаевцы не оставили шансов оппонентам из Киева 22-5. 10 очков победителям принес Шепиль.

Первое место за хозяевами тура Черскаськимы обезьянами, второе заняли игроки из «Динамо-Одесса».



Третий тур - последний в турнире. После по результатам туров будет составлен рейтинг из 16 команд, на финальном этапе разыграют титул чемпиона Украины.



источник: пресс-служба НБК "Николаев"

