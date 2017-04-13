На старте – дошколята Корабельного района

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– В октябре прошлого года мы провели торжественное открытие в ДЮСОКе. Сегодня здесь же мы собрали участников на финальные соревнования, – говорит заведующая детским дошкольным учреждением № 101 Оксана Моисеенко. – В зимний период у нас проходили межсезонные соревнования. Воспитанники детских садов тренировались, готовясь к сегодняшнему решающему этапу. Я хочу выразить благодарность генеральному партнеру соревнований – НГЗ – за поддержку здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

– Корабельный район уже много лет является единственным в городе, где путем проведения таких спартакиад продвигает идеи массового спорта среди детей и молодежи, – рассказывает генеральный директор НГЗ Дмитрий Мирный. – Для нас это важно. Дети растут здоровыми, целеустремленными. Спорт высоких достижений начинается именно с участия в таких мероприятиях. Я надеюсь, что в будущем мы увидим фамилии присутствующих здесь детей в Олимпийских сборных Украины.

Дмитрий Мирный поблагодарил коллектив детского сада №101 за отличную организацию спартакиады и вручил ему сертификат на 30 000 грн. для благоустройства детской спортивной площадки.

Участие в финальных соревнованиях приняли команды 13 дошкольных учреждений района. Темой соревнований стал разнообразный мир профессий. В перерывах между конкурсами свои умения и таланты демонстрировали детские творческие коллективы.

По итогам спартакиады победила дружба. Все участники получили почетные грамоты и подарки.

Главный флаг спартакиады торжественно передали детскому саду № 121, который станет организатором мероприятия в следующем году.

Источник: Центр социальных программ компании РУСАЛ в Украине