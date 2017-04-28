28Апреля2017

Телерадиокомпания Сатурн

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Мини-футбольное поле появилось в Корабельном районе

28 Апреля 2017
Спорт
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futpole NGZ
Долгое время площадка во дворе по улице Океановская, 58,60А пребывала в запустении. В прошлом году инициативные жители двора решили принять участие в грантовом конкурсе от Николаевского глиноземного завода и стали одними из его победителей. Житель близлежащего дома  Роман Бондарев самостоятельно  подготовил проектно-сметную документацию, нашел подрядчиков и спустя несколько месяцев двор преобразился.

 -Мы очень рады, что наша молодежь сегодня инициативная, активная, что они хотят улучшить свой город, поддерживают здоровый образ жизни, - говорит директор по обеспечению производства  НГЗ Александр Тарасенко. – Мы не могли пройти мимо этого  проекта и хотим верить, что жители будут бережно относиться к тому, что для них сделали их же соседи.

 Реконструкция площадки стала возможной благодаря грантовым средствам НГЗ и софинансированию администрации Корабельного района. В результате во дворе появилось не только новенькое мини-футбольное поле, но и уличные тренажеры, которые так же никогда не пустуют, проведено асфальтирование внутридворовых проездов.

 - Мы всегда готовы поддерживать идеи, направленные на улучшение социальной инфраструктуры района, - рассказал председатель администрации Корабельного района Александр Цуканов. – Вместе с НГЗ и жителями мы реализовали не один проект по благоустройству дворов, установке детских площадок или  уличных тренажеров, реконструкции социальных учреждений. Ко дню защиты детей планируем открыть завершить и открыть игровой комплекс «Линкор» на базе спортивного парка «Корабельный». Надеемся, что наше партнерство будет продолжаться на благо жителей Корабельного района.

 

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