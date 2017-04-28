Мини-футбольное поле появилось в Корабельном районе

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-Мы очень рады, что наша молодежь сегодня инициативная, активная, что они хотят улучшить свой город, поддерживают здоровый образ жизни, - говорит директор по обеспечению производства НГЗ Александр Тарасенко. – Мы не могли пройти мимо этого проекта и хотим верить, что жители будут бережно относиться к тому, что для них сделали их же соседи.

Реконструкция площадки стала возможной благодаря грантовым средствам НГЗ и софинансированию администрации Корабельного района. В результате во дворе появилось не только новенькое мини-футбольное поле, но и уличные тренажеры, которые так же никогда не пустуют, проведено асфальтирование внутридворовых проездов.

- Мы всегда готовы поддерживать идеи, направленные на улучшение социальной инфраструктуры района, - рассказал председатель администрации Корабельного района Александр Цуканов. – Вместе с НГЗ и жителями мы реализовали не один проект по благоустройству дворов, установке детских площадок или уличных тренажеров, реконструкции социальных учреждений. Ко дню защиты детей планируем открыть завершить и открыть игровой комплекс «Линкор» на базе спортивного парка «Корабельный». Надеемся, что наше партнерство будет продолжаться на благо жителей Корабельного района.