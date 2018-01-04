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Телерадиокомпания Сатурн

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Матч всех звезд баскетбольной Суперлиги состоится в Николаеве

04 Января 2018
Спорт
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2018-01-04-basket-nik
В конце января в Суперлиге Пари-Матч состоится Матч всех звезд. Эмоциональное событие украинского баскетбола состоится 27-го января. Ее хозяином станет Николаев.

Об этом сообщает сайт «Украинский баскетбол».

Корабелы предложили лучшие условия из всех клубовглавного баскетбольного турнира страны, претендовавших на проведение этого события. Кроме того, домашняя арена МБК "Николаев" (ДС "Надежда") способна принять около 2000 болельщиков, что также повлияло на выбор ФБУ.

На днях будет представлен логотип Матча звезд-2018 и озвучена конкурсная программа и формат, по которому пройдет баскетбольный праздник. Билеты появятся в он-лайн продаже уже в эту пятницу.

Напомним, что в прошлом сезоне в Украине состоялся первый за последние пять лет Матч звезд Суперлиги. Его принял Днепр. В 2017 году команды формировались по географическому принципу: Северо-Восток против Юго-Запада. Победу со счетом 141: 133 праздновал Северо-Восток.

 

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