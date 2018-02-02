Телерадиокомпания Сатурн

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Одесский "Реал Фарма" здорово провёл стартовый отрезок матча. Неудивительно, что именно хозяева первыми отметились в нашем матче. Штрафной удар от Алиева голкипер гостей Важинский отразил, но на добивании первым был Дубина - 1:0.

Подопечные Забранского после пропущенного мяча активизировались в атакующей линии. Опасными были прорывы правым флангом, где хозяйничали Попов и Берко. Один из ключевых моментов встречи - удаление Захарченко (игрок "Реала" отмахнулся от капитана "Николаева" Станислава Чучмана, за что немедленно был отправлен в раздевалку задолго до финального свистка).

Николаевцы продолжали нагнетать обстановку у ворот хозяев, а после серии угловых под конец тайма счёт сравнялся. Это Мартян заработал штрафной в метрах 18-ти от ворот и Семенина мастерским ударом обвёл стенку - 1:1.

Во втором тайме гости полностью прибрали инициативу к своим рукам и ногам. На ударных позициях поочередно оказывались Сикорский, Герасимец, Рогозинский, Ковалёв, Семенина, Чучман, Дмитренко... В одном из эпизодов арбитр встречи откровенно простил хозяев, не назначив пенальти за явную игру рукой игрока "Реала Фармы" в штрафной после прострела Герасимца.

Но удача всё же улыбнулась николаевцам. Очередная атака закончилась точным ударом через себя от центрального защитника Михаила Цебро.

Отметим возвращение в состав клуба опорного полузащитника Виталия Момота и нападающего Игоря Сикорского.

Выездная победа со счетом 2:1 вывела МФК "Николаев" на первое место после первого тура Кубка Приднепровья в группе "D".

Свой следующий матч МФК "Николаев" проведёт 5 февраля против МФК "Николаев-2". Игра состоится на стадионе в Парке Победы, начало - в 14.00.