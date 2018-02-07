ДЮСШ №1 завладела командной пальмой первенства на Чемпионате Украины по кикбоксингу

Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close

В этом году командной пальмой первенства завладела ДЮСШ №1, которая представляет Николаевский регион. На счету спортсменов этой команды 15 золотых, 9 серебряных, 6 бронзовых наград. В прошлом году они стали вторыми, имея в своем активе на четыре золотых медали меньше.



С 15-ю наградами золотого сорта финишировала и КДЮСШ «Ринг» из г. Киев. Однако по количеству вторых и третьих мест, 4 и 5 соответственно, заняла серебряную ступень командного рейтинга.



Лидерскую командную тройку по итогам национального турнира замкнул ровенский «Будокан». Представители клуба завоевали 23 награды, из которых 13 золотые, 7 серебряных и 3 бронзовые.



Разменяла двузначное число в графе «победы» и Волынская ДЮСШ №2, которая заняла четвертое место в общекомандном рейтинге. Воспитанники этой школы 10 раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Еще трижды были вторыми и четыре раза - третьими.



А вот команда-чемпион 2017 ДЮСШ №2 (примечательно, тоже из Николаева) в этом году может похвастаться лишь 5-й ступенью, получив 9 первых мест в противовес 15-ти предыдущего розыгрыша ЧУ.



Вторая часть топ-10 командного зачета выглядит следующим образом: шестая позиция - «Пихтатий мальчик» из Донецкой области (12 наград - 8 золотых), седьмая - Н.Ф.К из Донецкой области (17 медалей - 7 золотых), 8-я - «Иппон» из Закарпатья (12 отличий - 7 золотых), 9 - Кемп из Одесского региона (21 награда - 6 золотых), десятое - ДЮСШ №1 из Прикарпатья (7 целом - 6 первых мест) .



Уже в ближайшие выходные Хорватия традиционно примет Кубок Европы по кикбоксингу «Karlovac Open». А следующим национальным соревнованием станет Чемпионат Украины по кикбоксингу WAKO среди студентов, который в конце февраля пройдет в Харькове.



источник: Пресс-служба Федерации кикбоксинга Украины WAKO