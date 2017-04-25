Телерадиокомпания Сатурн

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Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского совета.

В ходе сессии городской голова Александр Сенкевич озвучил проект решения городского совета, в котором говорится следующее: "Поручить первому заместителю городского головы Дадиверину А.Д., заместителям городского головы Бондаренко В.И., Шевченко Е.В. на обращение Николаевской облгосадминистрации подготовить проекты решений городского совета о внесении изменений в программы социально-экономического развития города и городского бюджета о выделении субвенции из городского бюджета города Николаева областному бюджету Николаевской области на окончание работ по объекту "Создание спортивного городка по Проспекту Героев Украины (Героев Сталинграда), 4 в городе Николаеве" на сумму 40 млн. 170 тыс. грн с последующей передачей объекта в коммунальную собственность города Николаева".

По словам мэра, с соответствующей просьбой к руководству города обратился первый заместитель председателя облгосадминистрации В.В.Бонь, предлагая безотлагательно рассмотреть на сессии вопрос о выделении субвенции.

- Недостроенный спортивный городок находится в государственной собственности, поэтому городской бюджет не может выделять средства на его завершение. Работы по строительству финансировались из областного бюджета. Чтобы передать объект в городскую коммунальную собственность, его надо достроить, ввести в эксплуатацию, а затем передать вместе с участком земли. Этот гордиев узел имеет два варианта решения: можно ждать лет пять, пока область достроит за свои деньги, а можно сделать за свои средства и получить объект, - отметил Александр Сенкевич.

Он добавил, что к изучению вопроса по спортивному городку подошли после завершения работ по реконструкции фехтовальной школы, которая находится на той же территории. Оказалось, что стадион уже в состоянии разрушения и если его срочно не достроить, город потеряет этот объект.

- Ждать времени нет. Сейчас установилась теплая погода и мы имеем возможность завершить строительство спортивного городка и получить его в городскую коммунальную собственность, - подвел итоги мэр. - Более того, я считаю, что рядом на прилегающей территории можно построить поле для бейсбола. Ко мне неоднократно обращались представители Николаевской федерации бейсбола с просьбой выделить место для расположения тренировочной площадки.

Мэр объяснил, откуда планируется взять средства для субвенции. По его словам, можно использовать заработанные в прошлом году на депозите 37 млн. грн, а еще 3 млн. взять из бюджета на текущий год.

В процессе обсуждения большинство депутатов пришли к выводу, что Николаеву, а особенно нашему подрастающему поколению, современный спортивный объект очень нужен. Это потвердили и результатами голосования: за - 44 голоса.