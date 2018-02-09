Телерадиокомпания Сатурн

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Игра состоится на стадионе в Парке Победы. Начало - 16.00.

Последняя игра между этими соперниками состоялась 11 октября 2017 года. Тогда, в рамках 16-го тура Первой лиги ПФЛ, "Николаев" и "Балканы" разошлись миром - 0:0.

Что касается транферной деятельности обоих команд, то зимний период проходит достаточно плодотворно. С коллективом Руслана Забранского уже попрощались голкиперы Алексей Майборода и Ярослав Важинский, защитник Василий Гаврилюк, полузащитники Сергей Алексанов и Евгений Заричнюк, а также нападающий Вадим Яворский. Стоит выделить подписание полузащитника Игоря Семенины, который оформил годичный контракт с клубом.

У "Балкан" главным приобретением видится подписание трудового соглашения с нападающим Сергеем Кузнецовым (экс-"Металлист", "Севастополь", "Карпаты"). Остальные новобранцы - это защитник Богдан Саламаха, полузащитники Виктор Георгиев, Александр Степанишин и Василий Тропанец. Покинули же команду из Одесской области Олег Цымбаларь, Петр Переверза, Артем Шаповаленко и Петр Стасюк.

Приглашаем всех болельщиков поболеть за любимую команду!

источник: Пресс-служба МФК "Николаев"