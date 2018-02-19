Александр Абраменко получил завоеванную вчера медаль Олимпиады

Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close Сегодня.ua

Николаевский спортсмен Александр Абраменко, который в воскресенье завоевал "золото" в лыжной акробатике на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, в понедельник на торжественной церемонии награждения получил свою медаль.

Церемония прошла на Medals Plaza на следующий день после соревнований, как это всегда происходит на Играх в Пхенчхане.

Напомним, что победным для Александра Абраменко стал прыжок со страшным названием "бэк фул – фул – дабл фул". Иными словами, это прыжок, состоящий из сальто назад с вращением вокруг своей оси (твистом), сальто с вращением и еще одного сальто, но на этот раз с двойным вращением.

Медаль Абраменко – пока единственная для Украины на Олимпиаде-2018. Кроме того, Александр стал первым мужчиной в истории независимой Украины, завоевавшим медаль высшего достоинства на зимних Играх.

источник:Сегодня.ua

