15-летний николаевец обыграл в финале россиянина и выиграл Первенство мира 2018 по «Свободной пирамиде»

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Об этом сообщает «NikSport».

Соревнования проходили в молдавском городе Бельцы. За высший молодежный титул боролись 36 юношей из 7 стран и 17 девушек из 4 стран.

Конкуренцию Еленичу помимо соотечественников составили спортсмены из Беларуси, Кыргызстана и России.

В финале Владислав Еленич сразился с 14-летним россиянином Антоном Виноградовым и одолел его со счетом 6:2.

https://www.youtube.com/watch?v=NlyRMwp5NJc