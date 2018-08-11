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15-летний николаевец обыграл в финале россиянина и выиграл Первенство мира 2018 по «Свободной пирамиде»

11 Августа 2018
Спорт
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2018-08-11-elenich
15-летний кандидат в мастера спорта Владислав Еленич из Николаева выиграл Первенство мира 2018 по «Свободной пирамиде» среди юниоров.

Об этом сообщает «NikSport».

Соревнования проходили в молдавском городе Бельцы. За высший молодежный титул боролись 36 юношей из 7 стран и 17 девушек из 4 стран.

Конкуренцию Еленичу помимо соотечественников составили спортсмены из Беларуси, Кыргызстана и России.

В финале Владислав Еленич сразился с 14-летним россиянином Антоном Виноградовым и одолел его со счетом 6:2.

https://www.youtube.com/watch?v=NlyRMwp5NJc

 

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