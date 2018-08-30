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Телерадиокомпания Сатурн

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﻿ В Николаеве пройдет турнир памяти Михаила Литовки

30 Августа 2018
Спорт
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2018-08-30-turnir
В Николаеве в рамках празднования Дня города, 6-8 сентября, в спортшколе «Надежда» пройдет традиционный турнир «Легенды николаевского баскетбола», который в этом году будет посвящен памяти выдающегося николаевского баскетболиста Михаила Литовки.

Об этом сообщили в пресс-службе МБК «Николаев».

В турнире примут участие четыре команды Суперлиги, для которых это станет важным этапом подготовки к новому сезону. В гости к МБК «Николаев» пожалуют чемпион высшей лиги прошлого сезона и дебютант Суперлиги «Динамо Одесса», новая команда, призванная защищать честь столицы – «Киев-Баскет», и действующий бронзовый призер Суперлиги «Химик» (Южный).

МБК «Николаев» приглашает николаевцев и гостей города посетить турнир, вход – свободный. Расписание турнира:

6 сентября, четверг
18:00 «Динамо Одесса» - «Киев-Баскет»
19:30 Торжественное открытие турнира
20:15 МБК «Николаев» - «Химик»

7 сентября, пятница
18:00 «Химик» - «Киев-Баскет»
20:00 МБК «Николаев» - «Динамо Одесса»

8 сентября, суббота
12:30 «Химик» - «Динамо Одесса»
14:30 МБК «Николаев» - «Киев-Баскет»
16:00 Награждение, торжественное закрытие турнира.

Справка:
Михаил Константинович Литовка (13.09.1946 – 24.12.2016). Играл в краснодарском «Буревестнике», волгоградском «Динамо», днепропетровской «Стали», киевском «Строителе». Попал в николаевский «Спартак» в 1973 году. Был одним из тех, кто спустя три года вывел николаевскую команду в Высшую лигу чемпионата СССР. После окончания баскетбольной карьеры был администратором (с 1990 года) и директором (с 1999 года) команды и бессменным руководителем Центра олимпийской подготовки по баскетболу.

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