Врачи продолжают бороться за жизнь женщины и девочки, выживших в ужасном ДТП на Николаевщине

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Женщину прооперировали, она находится в Новобугской районной больнице. 8-летнего ребенка доставили в областную детскую клиническую больницу. Состояние девочки остается стабильно тяжелым. Все необходимые лекарства и расходные материалы в больнице есть в полном объеме.

Об этом сообщил заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Евгений Шевченко, проинформировали в пресс-службе НОГА.

Как сообщалось, 1 января в Казанковском районе произошло ужасное ДТП, в результате которого погибли восемь человек, среди которых и дети. Окончательные причины трагедии установят правоохранители, но уже сейчас, с большой долей вероятности, можно говорить, что причина - нарушение правил безопасности и скоростного режима.

«Сразу после случившегося, выполняя поручение главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев взял под личный контроль состояние и процесс лечения женщины и ребенка, которые выжили в ДТП», - отметил Евгений Шевченко.

Сосояние женщины стабилизировали. Возле нее дежурят местные и областные специалисты, которые сразу выехали туда. По пострадавшей восьмилетней девочке: после оказания первой неотложной медицинской помощи, под контролем врачей из областной больницы, пострадавшую сначала доставили в Новый Буг, где сделали обследование с помощью специального оборудования, а вечером, девочку доставили в областной центр.

«Состояние ее остается стабильно тяжелым, но надеемся, что с Божьей помощью и благодаря нашим специалистам ребенок выздоровеет. Все необходимые лекарства и расходные материалы в больнице есть в полном объеме. Врачи продолжают бороться за жизнь ребенка. Благодарен всем, кто включился в процесс спасения пострадавших в ужасной трагедии. Будьте осторожны на дорогах и не нарушайте скоростной режим», - отметил Евгений Шевченко.