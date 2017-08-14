В реке Южный Буг обнаружена палочка холеры

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Культура подтверждена Одесским противочумным институтом им. И. Мечникова.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской области, пишет times.com.ua



По данному факту в Николаевской облгосадминистрации состоялась экстренное совещание комиссии ТПЧС. В ходе совещания соответствующие структуры проинформировали, что пока не зафиксировано ни одного случая заболевания среди населения. Вместе с тем руководство ОГА, понимая всю серьезность ситуации, настояло на безотлагательном проведении профилактических мероприятий и информировании граждан.

Так, в ходе совещания, с целью предупреждения и предотвращения возможного распространения случаев заболевания среди людей, было решено рекомендовать Николаевскому городскому совету запретить купание и лов рыбы в акватории рек Ингул, Южный Буг, Днепро-Бугского лимана, принять безотлагательные меры по ликвидации мест стихийной торговли продуктами питания, особенно рыбопродуктами.

Кроме того, с целью усиления эпидемиологического мониторинга за наличием вибриофлоры в воде открытых водоемов ГУ «Николаевского областной лабораторный центр МЗ Украины» с 11.08.2017 увеличил количество реперных точек и кратность отбора проб.

Как отмечают в пресс-службе Николаевской ОГА, Николаевская областная инфекционная больница полностью укомплектована необходимыми медикаментами на случай распространения болезни. Также проработана возможность развертывания полевого госпиталя на случай массового заболевания.

Все областные и городские службы переведены в состояние повышенной готовности. Ситуация находится на контроле руководства облгосадминистрации.

Уважаемые жители Николаевской области! В связи с опасностью заболевания холерой пожаловать ограничить купание и потребления рыбопродуктов, особенно приобретенных в местах стихийной торговли.