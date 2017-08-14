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В реке Южный Буг обнаружена палочка холеры

14 Августа 2017
Чрезвычайные происшествия
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2017 08 14-holera
По информации ГУ «Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины» при проведении планового социально-гигиенического лабораторного мониторинга воды открытых водоемов на наличие возбудителей инфекций, имеющих международное значение, а именно на вибриофлору в реперной точке в районе пешеходного Ингульского моста (г. Николаев Центральный район) из пробы от 07.08.2017р. выделено Vibrio cholerea O1 биовар Eltor серовар Ogawa.

Культура подтверждена Одесским противочумным институтом им. И. Мечникова.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской области, пишет times.com.ua

По данному факту в Николаевской облгосадминистрации состоялась экстренное совещание комиссии ТПЧС. В ходе совещания соответствующие структуры проинформировали, что пока не зафиксировано ни одного случая заболевания среди населения. Вместе с тем руководство ОГА, понимая всю серьезность ситуации, настояло на безотлагательном проведении профилактических мероприятий и информировании граждан.

Так, в ходе совещания, с целью предупреждения и предотвращения возможного распространения случаев заболевания среди людей, было решено рекомендовать Николаевскому городскому совету запретить купание и лов рыбы в акватории рек Ингул, Южный Буг, Днепро-Бугского лимана, принять безотлагательные меры по ликвидации мест стихийной торговли продуктами питания, особенно рыбопродуктами.

Кроме того, с целью усиления эпидемиологического мониторинга за наличием вибриофлоры в воде открытых водоемов ГУ «Николаевского областной лабораторный центр МЗ Украины» с 11.08.2017 увеличил количество реперных точек и кратность отбора проб.

Как отмечают в пресс-службе Николаевской ОГА, Николаевская областная инфекционная больница полностью укомплектована необходимыми медикаментами на случай распространения болезни. Также проработана возможность развертывания полевого госпиталя на случай массового заболевания.

Все областные и городские службы переведены в состояние повышенной готовности. Ситуация находится на контроле руководства облгосадминистрации.

Уважаемые жители Николаевской области! В связи с опасностью заболевания холерой пожаловать ограничить купание и потребления рыбопродуктов, особенно приобретенных в местах стихийной торговли.

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