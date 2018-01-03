В Николаеве проверят все пункты доочистки и розлива воды

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И.о. городского головы-секретарь городского совета Татьяна Казакова отметила, что на ее имя поступило письмо от руководителя ГУ «Николаевский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» с информацией об ухудшении эпидемической ситуации в Николаеве и предложила подробно разъяснить сложившуюся ситуацию заместителю главного санитарного врача области Александру Игнатенко.



"В Заводском районе с 3 декабря 2017 начали регистрировать случаи заболевания вирусным гепатитом А. Первый николаевец заболел 27 ноября, а обратился к врачам только через несколько дней. Постепенно количество больных росло, массовые обращения горожан начали регистрироваться только с 28 декабря 2017 года, - отметил Александр Игнатенко. - Подытожив информацию, увидели, что по состоянию на 2 января по Заводскому району зарегистрировано 27 случаев заболевания, в том числе 4 ребенка. На сегодня имеем уже 37 случаев, 5 из которых - в Ингульскому районе".



По словам заместителя главного санитарного врача области, эпидобследование установило, что общего пищевого фактора у пациентов нет, люди даже нигде не встречались. Это дало основания считать, что единственный фактор, объединяющий больных - вода из пунктов доочистки и розлива.



"Сегодня мы вместе с Держпродспоживслужбою отобрали образцы воды в тех точках продаж, о которых сообщили больные. Исследование проведем в вирусологической лаборатории в Николаеве и параллельно в референс-лаборатории города Одесса", - сказал он.



При этом в ходе заседания выяснилось, что в Николаеве функционируют около 120 пунктов доочистки и розлива воды, которые никто не проверяет из-за моратория на проверки бизнеса, действующего в государстве.



По словам начальника управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Держпродспоживслужбы в Николаевской области Ларисы Бурденко, специалисты управления могут провести проверку только при наличии обращения самого субъекта хозяйствования. Впрочем, с тех пор как Держпродспоживслужба была создана, обращение поступило только от одного предприятия.



Александр Игнатенко добавил, что санитарно-эпидемиологическая служба в 2017 году проводила исследования воды из коммунального водопровода и никаких отклонений не обнаружила. Он настоял, что городские власти и соответствующие службы должны сделать все, чтобы минимизировать риски уже на данном этапе. Во-первых, прекратить реализацию доочищенной воды населению в полной дезинфекции емкостей, замены фильтров, которые могут со временем становиться источниками накопления возбудителя. Во-вторых, следует проводить работу по максимальному выявлению больных и лиц, которые были с ними в контакте, ведь на одного больного с желтухой приходится 10 безжелтушных, стертых форм заболевания.



"Вирус очень контагиозный. Если у человека нет иммунитета, очень высока вероятность, что он заболеет. В Николаеве в течение 10 лет наблюдалась аномально низкая заболеваемость, поэтому большое количество населения, особенно детей, с этим вирусом не встречались", - констатировал заместитель главного санитарного врача области.



В ходе комиссии было принято решение провести внеочередную проверку всех пунктов доочистки и розлива, действующих в городе. Для того, чтобы ускорить работу, к проверкам, кроме специалистов Держпродспоживслужбы, привлекут представителей администраций районов и полицию. Городская власть поможет с обеспечением транспорта.



Заместитель городского головы Юрий Степанец обратился к СМИ с просьбой распространить информацию для населения о необходимости употреблять только кипяченую воду и соблюдать усиленные санитарно-гигиенических нормы.



По решению комиссии, Юрий Степанец возглавит рабочую группу по координации проведения мероприятий по предупреждению возникновения и распространения вирусного гепатита А среди населения города Николаева.



Мероприятия по организации и обеспечению работы рабочей группы, анализ и обобщение полученной информации возложена на начальника Главного управления Держпродспоживслужбы в г. Николаеве Вячеслава Бродовского.



Кроме того, члены комиссии решили с 3 января временно запретить деятельность семи пунктов разлива доочищенной воды, о которых сообщили больные (ул. Озерная, 9В, рынок «Лазурный», магазин 111; ул. Шоссейная, напротив кафе «Надежда»; ул. 2 поперечная - ул. Водопроводная; ул. Шоссейная, угол проспекта Центрального, напротив «Картофельный дом»; ул. Киевская, 3, ул. Мореходная, 14).



Управления здравоохранения городского совета уже приступило к выполнению необходимых мероприятий - проводятся медицинские осмотры контактных лиц с больными вирусным гепатитом А, обеспечена готовность учреждений здравоохранения к развертыванию дополнительных кроватей. Управление образования обязало руководителей школ и детсадов усилить санитарно-противоэпидемический режим в учебных заведениях города.

Также принято протокольное решение, чтобы владельцы пунктов разлива питьевой воды разработали и согласовали с Главным управлением Держпродспоживслужбы в г. Николаеве рабочие программы по проведению производственного контроля качества питьевой воды.



За несколько дней состоится очередное заседание комиссии, посвященное данному вопросу.





источник: Отдел информационного обеспечения городского совета