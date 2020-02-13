Уменьшена плата за обслуживание сетей при отсутствии потребления газа

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Так, среднее значение платы за распределение природного газа по Украине для указанных бытовых потребителей составит:

· 2,8 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 39 куб.м в год) - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления пищи;

· 8,8 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 126 куб. М в год) - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;

· 21,9 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 314 куб. М в год) - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется комплексно, в том числе для отопления.

Принятие указанного проекта решения НКРЕКП планируется в кратчайшие сроки, что в дальнейшем позволит уменьшить финансовую нагрузку на новых бытовых потребителей и бытовых потребителей, которые не совершали потребления природного газа в прошлом газовом году.

Николаевская облгосадминистрация

