Проезд по автодорогам Николаевской области обеспечен – с непогодой борются 80 единиц снегоуборочной техники

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Проезд по автодорогам области обеспечен. Об это сообщает пресс-служба САД в Николаевской области.

Выпадение мокрого рыхлого снега при отсутствии ветра вызывает образование снежно-ледяного наката, что значительно усложняет условия на дорогах. Поэтому по состоянию на 09.00 на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения Николаевской области проводится расчистка и обработка противогололедными материалами.

Дорожные службы работают в круглосуточном режиме.

Служба автомобильных дорог в Николаевской области обращается к водителям с просьбой быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, дистанции, скоростной режим и не препятствовать работе спецтехники. По возможности воздержаться от поездок автотранспортом до стабилизации погодных условий. При возникновении чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования Николаевской области немедленно сообщить оператору диспетчерской службы по телефонам: