Николаев может остаться без питьевой воды: на водоводе "Днепр - Николаев" украли 134 железобетонные плиты с "инспекторской дороги"

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По его словам, водоснабжение для николаевцев осуществляется за счет воды, поступающей из Днепра на территории Херсонской области. Протяженность водовода составляет 73 км, из которых 22 км проходит по участкам, где дороги нет — через поле. На этом участке проложена так называемая «инспекторская дорога», которая представляет собой железобетонные плиты, проложенные вдоль водовода. Назначение «инспекторской дороги» - обеспечение возможности эксплуатационного обслуживания и ремонта водовода «Днепр — Николаев».

В ходе очередного рабочего осмотра оборудования водовода «Днепр — Николаев», который состоялся 9 октября 2018 года, работники предприятия обнаружили, что неизвестные лица, с использованием автокрана ЗИЛ 133ГЯ, разбирают инспекторскую дорогу водовода на территории Белозерского района Херсонской области и вывозят указанные плиты в неизвестном направлении. Рабочие водовода перекрыли дорогу автомобилю до приезда оперативно-следственной группы Белозерского отделения полиции, которая провела осмотр места происшествия и изъяла номерные знаки указанного автокрана.

Сотрудникам ГКП «Николаевводоканал» стало известно, что жители Белозерского района Херсонской области уже не первый раз препятствуют действиям неизвестных лиц, которые используют специальную технику: автокран ЗИЛ 133ГЯ и грузовик КАМАЗ. На данном участке инспекторской дороги водовода уже документировали факт хищения железобетонных плит дорожного покрытия инспекторской дороги водовода.

Установлено, что по состоянию на 12 октября 2018 года на нескольких участках, расположенных в пределах Чернобаевского поселкового совета Белозерского района Херсонской области, похищены железобетонные плиты дорожного покрытия инспекторской дороги, часть плит демонтированы и сложены штабелями. Всего демонтированы на нескольких участках 456 железобетонных плит, недостача указанных изделий составила 134.

10 октября 2018 года в пределах Шевченковского поселкового совета Витовского района Николаевской области выявлен факт хищения железобетонных плит на участке «камер затворов» водовода, а также признаки проникновения в камеру поворотных затворов, откуда похищено металлоемкое оборудования, а именно — крепежные детали редукторов управления поворотными затворами и компенсатора ДУ-1200мм. В ходе инвентаризации установлено, что с еще одного участка инспекторской дороги украдено 14 железобетонных плит, еще 14 демонтированы и лежат на обочине.

В тот же день было выявлено хищение инспекторской дороги водовода в районе Киселевской балки возле с. Киселевка на территории Белозерского района Херсонской области. На данном участке похищены 12 железобетонных плиты инспекторской дороги, две плиты демонтированы и лежат на месте.

27 марта 2018 года, в ходе очередного рабочего осмотра оборудования водовода «Днепр — Николаев», были обнаружены признаки проникновения в камеры поворотных затворов, расположенных в районе железнодорожного пути «Херсон — Николаев», откуда похищено металлоемкое оборудование водовода, а именно — четыре редуктора управления поворотными затворами ДУ-1200 мм, а два редуктора ДУ-1400 были разукомплектованы. В ходе осмотра места происшествия было видно, что воры использовали автокран.

19 октября 2018 года дело о демонтаже и хищении плит покрытия рассматривал херсонский суд. Следователь ходатайствовал об аресте автотранспортных средств, которые были обнаружены на месте совершения преступления, однако удовлетворено это ходатайство не было.

31 октября руководство ГКП «Николаевводоканал» направило в управление Нацполиции, прокуратуру и СБУ Херсонской области письма с ходатайством о принятии мер по недопущению хищения имущества предприятия и в рамках своих полномочий взять под контроль ход следствия. Соответствующие письма были направлены и в правоохранительные органы Николаевской области.

7 ноября за подписью начальника следственного управления Национальной полиции Херсонской области Вербицкого был получен ответ, что процессуальное решение не принято, следствие продолжается, дело находится на контроле у руководства области.

12 декабря 2018 года дело было повторно рассмотрено в Апелляционном суде Херсонской области. Ходатайство следователя удовлетворено частично: наложен арест на бетонные плиты в количестве 15 штук, которые были демонтированы и оставлены на месте преступления, решение же об аресте автотранспотных средств изменено не было.

По словам Бориса Дуденко, речь идет о бетонных плитах размером 3х6 м, они очень тяжелые. Чтобы их поднять, погрузить и вывезти, нужна специализированная техника. Одному или двум ворам это было бы не под силу — работает преступная группа. Эти лица зафиксированы и местными жителями, и работниками предприятия, однако суд во внимание эти факты не взял. Среди местных жителей есть свидетели, однако работники органов досудебного следствия не удосужились даже их допросить. Виновные не задержаны, подозрения не объявлены, автотранспортные средства под арест не взяты.

"Это значит, что при возникновении аварии на водоводе «Днепр — Николаев» на этом участке, ни наши сотрудники, ни техника не смогут подобраться к водоводу, чтобы выполнить ремонт. И наш многотысячный город в это время может остаться без воды — будут только запасы воды в резервуарах, возможности которых ограничены", - сказал директор ГКП «Николаевводоканал».