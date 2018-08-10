На открытых территориях Николаевщины каждый день бурлит огненная стихия

Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close

Только 9 августа на открытых территориях области спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области 13 раз выезжали на тушение пожаров. Горела сухая трава, камыш, мусор, сено и солома в Витовском, Снигиревском, Веселиновском, Березанском, Доманевском, Новобугском, Николаевском, Еланецком, Вознесенском, Врадиевском районах области г. Николаева. Огнем уничтожено более 11, 5 га.

Самыми распространенными причинами возгораний является неосторожное обращение с огнем взрослых и детей, сжигание мусора вблизи жилых домов, лесных массивов, искры из выхлопных труб автотранспорта, молнии, самовозгорание промасленного обтирочного материала, эффект фокусировки солнечных лучей на стекле и консервные банки, оставленных людьми на природе. Даже брошенный окурок или спичка могут стать причиной масштабного пожара.

Уважаемые граждане! Если вы заметили возгорание в лесах, на открытых территориях, свалках, немедленно звоните по телефону «101». Помните, что только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности предостережет от трагических последствий. Берегите себя и природу!



ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области