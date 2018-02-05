На Николаевщине спасатели ликвидируют пожар склада маслозавода

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На место выехали 2 отделения 8 Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что горит крыша склада. Поскольку спасателям несвоевременно сообщили о пожаре, а также то, что здание старой застройки с деревянными перекрытиями (что создает высокую пожарную нагрузку), огонь успел охватить всю крышу здания и площадь пожара на момент прибытия подразделений уже составляла около 2500 кв. м. В 7:20 пожар локализован. Спасатели приняли меры по недопущению опрокидывания огня на соседние застройки.

Сейчас продолжаются работы по ликвидации пожара. Тушение осложняется скоплением горючих материалов (шелуха от семечек).

На месте работает 2 единицы техники и 10 человек личного состава 8 ГПРЧ. Дополнительно на место выехала мобильно-оперативная группа Главного управления во главе с заместителем начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Михаилом Грибом.

Предварительная причина пожара - нарушение технологического процесса.