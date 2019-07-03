Телерадиокомпания Сатурн

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За отчетный период проведены лабораторные исследования проб воды, отобранных в районе городских пляжей «Стрелка», «Чайка», и «Прибой», рекреационной зоны «Яхт-клуб», «Намыв» по микробиологическим показателям. Установлено, что показатель индекса ЛКП (лактозоположительных кишечных палочек) превышает санитарно-гигиенические нормативы и составляет (при норме 5000 в дм3) в районе пляжей: «Чайка» - 13 000 и 70 000, «Стрелка» - 15 000 и 70 000, «Прибой» - 24 000 и 70 000. Патогенные микроорганизмы не обнаружены. Лактозоположительной кишечная палочка (ЛКП) - это санитарно-показательный микроорганизм, который свидетельствует о состоянии загрязнения водоема.

Результаты исследований доведены до сведения администрации города, на пляжах временно запрещено купание к улучшению санитарно-гигиенических показателей в воде.

Купаться в такой воде опасно из-за возможности заболевания острыми кишечными инфекциями. Ведь вполне реально, что такие показатели воды могут вызвать рост заболеваемости на эту инфекцию. Особенно, если люди отдыхают на пляжах и активно купаются. А лактозоположительная палочка, попадая в желудочно-кишечный тракт, вызывает конкретные острые кишечные инфекции. К тому же попасть в организм она может исключительно с водой, которую глотают при купании, нырянии, брызганье. Это первый путь. Второй - когда люди моют овощи и фрукты в этой воде. То есть, пришел, пополоскал и съел. Существует также и третий путь. Когда человек покупался и грязными руками съел какие-то пищевые продукты. Таких образом кишечная палочка тоже может попасть в организм. К тому же стоит отметить, что попадает она только через рот.

При заражении ею могут возникать следующие симптомы: тошнота, рвота, понос, может быть повышение температуры. Особенно опасна вода для маленьких детей. Дети менее устойчивы к кишечным инфекциям. Если у ребенка или у взрослого появляются вышеуказанные симптомы (особенно повышение температуры), необходимо сразу обратиться к врачу. Особенно, если температура повышается у маленьких детей. Ни в коем случае нельзя оставаться дома наедине с собой. Также для детей особенно опасно обезвоживание, которое возникает часто с поносом, рвотой. А восстановить водно-соляной баланс гораздо сложнее. Поэтому лучше останавливать все на ранних стадиях. Самое главное - это не заниматься самолечением.



Конечно, при таких раскладах, лучше не пользоваться водоемами вообще. То есть, в них не купаться. Однако жизненные факторы никто не отменял. Жаркая погода, детей трудно удержать дома и тому подобное. В таком случае можно купаться, но без попадания воды в желудочно-кишечный тракт. То есть, зашли, проплыли и вышли. Если на пляже захочется есть, то перед этим тщательно вымыть руки питьевой водой и уже потом принимать какой-то пищевой продукт (фрукты, овощи и т.д.). Придя домой, обязательно нужно принять душ, вымыть руки и уже после готовить или принимать пищу. Поэтому важное значение имеет само выполнение элементарных правил личной гигиены. В таком случае лактозоположительная кишечная палочка не попадет в организм.



ГУ Госпродпотребслужбы в Николаевской области