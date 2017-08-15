Единственный метод защиты от столбняка - вакцинация

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По данным Министерства здравоохранения Украины, с начала этого года в стране было зарегистрировано 6 случаев заболевания детей столбняком. Последние случаи были выявлены в Житомирской и Львовской областях.

Ни один ребенок не был привит!

Столбняк - это острое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему и проявлящееся сильными судорогами.

Заражение происходит через инфицированные раны - от незначительных царапин до более значительных нарушений целостности кожи и слизистых оболочек, при любых травмах, обморожениях, ожогах.

Управление здравоохранения Николаевского городского совета беспокоит критически низкий уровень вакцинации населения в городе. За 7 месяцев 2017 года в городе вакцинировано лишь 15% лиц, подлежащих прививке. По состоянию на 08.08.2017 в городе в наличии 100 623 дозы вакцин от столбняка.

Учитывая то, что в учреждениях здравоохранения города, как и в Украине в целом, отсутствуют противостолбнячная сыворотка и специфический иммуноглобулин, которые необходимы для лечения; длительное время отсутствовала противостолбнячная вакцина; наличие значительного количества несознательных отказов от прививки - управление здравоохранения Николаевского городского совета просит взрослое население города активно вакцинироваться от столбняка.

Единственным методом предупреждения столбняка является прививка противостолбнячной вакциной.

Не ждите беды! Обращайтесь для прививки к семейным врачам по месту жительства. В случае возникновения проблем при решении вопроса прививки по месту жительства, звоните на горячую линию управления здравоохранения Николаевского городского совета: тел. 37-11-63.

Просим родителей вакцинировать детей в соответствии с украинским календарем плановых прививок и догнать пропущенные дозы, если ребенок не был вакцинирован вовремя.

Успейте защитить себя и своих детей!

Управление здравоохранения городского совета