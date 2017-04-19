Дождь со снегом и заморозки: 20 и 21 апреля в Николаеве будет бушевать стихия

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"С Балкан к нам готовится прыгнуть очередной циклон. Поэтому завтра на юго-западе Украины ожидается сложная погода", - предупреждает синоптик Наталья Диденко.

В Одесской, Винницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, южной части Львовской и Закарпатской областей ожидается дождь и мокрый снег. Также будет сильный ветер.

"А это означает, что если пойдет снег, то в сочетании с ветром будет туго на дорогах и в горах. Будьте очень внимательны к себе и к прогнозу погоды", - отмечает синоптик.

"Ночью будут заморозки, днем 0-6 градусов тепла. Только в Приазовье будет теплее, до +9...+11 градусов. Ночью или около нуля, или до небольших минусов, днем +4...+7 градусов. Постепенное потепление начнется 23 апреля, однако ночи еще останутся холодными", - прогнозирует Наталья Диденко.

20-21 апреля по Николаевской области и городу также ожидаются сложные погодные условия, ветер 15-20 м/с. Ночью заморозки 0-5 мороза. Днем 20 апреля и в течение суток 21 апреля - сильный дождь со снегом.

Ночью 21 апреля очень сильные осадки, местами налипание мокрого снега, временное образование снежного покрова, предупреждает департамент ЖКХ Николаевского горсовета.