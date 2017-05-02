Всеукраинский фестиваль-конкурс «Николаевские зори» подвел итоги

Невероятное разнообразие хореографических стилей, жанров и техник, до 3000 юных и опытных любителей искусства танца, момент волнения и яркие ощущения победы - все это страницы I Всеукраинского фестиваля-конкурса хореографического искусства «Николаевские зори», который два конкурсных дня держал в напряжении участников из шести областей Украины.

В общем, в конкурсе приняли участие 100 ансамблей танца из разных уголков Украины. Больше всего гостей-участников приехало из Херсонской области - более 20 коллективов. Николаевскую область представили 43 ансамбля.

В течение конкурсной программы Всеукраинского фестиваля за право быть лучшими боролись конкурсанты в различных номинациях и возрастных категориях. Наибольшее количество Гран-при остается в Николаевской области - 5; у участников из Херсонской области - 2, из Одесской - 1.

Обладателями первых мест стали 19 конкурсантов:

10 - из Николаева,

5 - из Херсонской области

2 - из Киевской,

и по одному - из Одесской и Винницкой областей.

Все участники получили от организаторов дипломы и памятные подарки.

Также, во время гала-концерта звучали поздравления от организаторов и почетных гостей. Начальник управления культуры, национальностей и религий Николаевской облгосадминистрации Михаил Димитров поздравил всех с успешным завершением фестиваля и вручил почетные грамоты Министерства культуры Украины:

- Юлии Семенковой, руководителю «народного художественного коллектива» ансамбля танца «Алиски» Дома творчества детей и юношества Ингульского района;

- Ирине Хохольковой, руководителю образцового хореографического коллектива «Ренессанс» Николаевского областного творческого центра Национального хореографического союза Украины;

- Валентине Чеботарь, руководителю образцового ансамбля танца «Славия» Баштанского районного дома культуры.

Председатель постоянной комиссии Николаевского областного совета по вопросам культуры, науки и образования, семьи и молодежи, спорта Надежда Иванова поздравила жителей Николаевщины с рождением еще одного фестиваля со статусом «Всеукраинский» и наградила грамотой от областной государственной администрации Ольгу Дорошину, преподавателя хореографических дисциплин Николаевского колледжа культуры и искусств, заслуженного работника культуры Украины.

Грамоты управления культуры, национальностей и религий Николаевской областной государственной администрации получили:

- обладатель «Гран-при» фестиваля-конкурса хореографического искусства «Николаевские зори-2015» - театр сюжетно-образного танца «Эмпирей» Дома детского и юношеского творчества Заводского района Николаева, руководитель Наталья Ласийчук;

- Юлия Захарова, директор Николаевского городского дворца культуры «Молодежный»;

- Алена Васильева, руководитель образцового хореографического коллектива «Пируэт» Николаевского городского Дома учителя и Николаевского областного творческого центра национальной хореографической союза Украины.

Грамотами от Николаевского городского головы были отмечены:

- Светлана Леоненко, член ассамблеи ученых и художников, член Николаевского областного творческого центра Национального хореографического союза Украины;

- Лариса Попова и Наталья Бабаян, руководители ансамбля танца «Жемчужинка» Николаевской детской школы искусства № 2.

Грамоты Николаевского областного центра народного творчества и культурно-просветительной работы получили:

- Елена Тома, руководитель народного ансамбля современного танца «Дружба» Березнеговатского районного дома культуры;

- Наталья Максименко, руководитель образцового ансамбля современного танца «Краски» Березнеговатского районного дома культуры.

Грамотами от Национального хореографического союза Украины были награждены:

- Светлана Романова, преподаватель хореографических дисциплин Николаевского колледжа культуры и искусств;

- Лариса Семисюк, преподаватель хореографических дисциплин Николаевского колледжа культуры и искусств.

От Николаевского областного творческого центра Национального хореографического союза Украины отмечены:

- Наталья Тригуб, руководитель «образцового художественного коллектива» ансамбля танца «Надежда» Баштанского дома детского и юношеского творчества Николаевской области;

- Светлана Козлова, руководитель народного ансамбля танца «Золотой колос» Очаковского городского отдела культуры, заслуженный работник культуры Украины.

Сертификатами на получение денежной премии от депутата Николаевского областного совета Александра Каражея, от общественной организации «Культ-микс» и Николаевского областного центра народного творчества и культурно-просветительной работы, от областного творческого центра Национального хореографического союза Украины были награждены:

- ансамбль еврейского танца «Симха» города Николаев, руководитель Оксана Карривале;

- образцовый ансамбль танца «Зорянка» Николаевского районного дома культуры, руководитель Татьяна Даниленко;

- образцовый ансамбль танца «Юнги» Областного дворца культуры г. Николаева, руководитель Элла Акманова;

- «Народный художественный коллектив» ансамбля классического танца «Дивертисмент» Дворца творчества учащихся г. Николаева, руководители Светлана Драгомощенко и Татьяна Смыкова.

Приз зрительских симпатий был вручен народному ансамблю танца «Каприз» Николаевского городского дворца культуры, руководитель Юлия Захарова.

В Гала-концерте участники и гости фестиваля еще раз имели возможность насладиться лучшими номерами двух конкурсных дней. Прозвучали последние аккорды хореографической композиции «Бал цветов» в исполнении «народного художественного коллектива» ансамбля классического танца «Дивертисмент» Дворца творчества учащихся г. Николаева, и I Всеукраинский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Николаевские зори» вошел в историю. Фестивальные страницы оставили огромное море приятных встреч, творческих открытий, дух конкурентной борьбы и сияние победных кубков. И ровно через два года Николаевщина снова будет собирать любителей танца со всей Украины.