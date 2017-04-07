В субботу откроется Николаевский зоопарк - стоимость билета останется прежней

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- Приглашаю завтра всех николаевцев посетить зоопарк, который готов встретить гостей после временного закрытия на карантин. Это наша визитная карточка, место, где можно прекрасно провести время, где всегда весело и интересно, - сказал он.

При этом, вице-мэр отметил, что стоимость билета на вход в зоопарк остается без изменений.

- Стоимость билетов не будет повышаться. И в субботу, и в другие дни, до согласования с руководством города, билет будет стоить как раньше. Изменение цены может произойти только после того, как представители зоопарка обоснуют подорожание тарифов и объяснят нам, насколько в этом есть целесообразность, — подчеркнул Евгений Шевченко.

Напомним, что с 17 февраля в Николаевском зоопарке был введен профилактический карантин на 21 день, после того, как киевская лаборатория подтвердила наличие вируса птичьего гриппа у одного из павлинов, погибшего в Николаевском зоопарке полтора месяца назад. Решение об этом приняла Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Николаевском городском совете.

Отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.