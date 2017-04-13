В Николаеве в двух скверах посадили сакуры

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Прежде чем проводить посадку, Агентство развития Николаева предложило жителям города высказать свои мнения по поводу наиболее подходящего места. Участие в опросе приняли сотни горожан. В итоге, наибольшее количество голосов николаевцы отдали за сквер Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС по проспекту Мира. На втором месте оказался сквер Совета Европы по ул. Садовой.

В торжественной церемонии высадки деревьев приняли участие замглавы миссии, министр-советник Посольства Японии в Украине, господин Мичио Харада и третий секретарь посольства Японии в Украине господин Рьоскэ Уэно.

- У меня есть мечта: я хочу вернуться через десять лет в Николаев и насладиться цветением сакуры вместе с жителями города. Эти деревья - подарок жителей Японии вашему городу, - отметил Мичио Харада.

Автор: Карина Новикова.