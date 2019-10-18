В Николаеве пройдет традиционная "Ночь в театре"

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31 октября и 1 ноября в 19:00!

В развлекательной шоу-программе примут участие различные творческие коллективы и отдельные исполнители города. Это Performance BIG BAND Владимира Алексеева, камерный оркестр старинной и современной музыки «Ars-Nova" Николаевской областной филармонии, шоу-балет «Феерия», «Deep Force» и другие. Вы сможете насладиться хитами мировых мюзиклов и песнями из любимых кинофильмов, драйвовыми инструментальными номерами и яркими хореографическими композициями. Ждем вас ночью в театре!