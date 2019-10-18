03Ноября2019

Телерадиокомпания Сатурн

Новости одной строкой:
Николаевские полицейские завоевали «серебро» в соревнованиях по гиревому спорту во Львове

В Николаеве пройдет традиционная "Ночь в театре"

18 Октября 2019
Культура
  • Печать

2019-10-18-teatr
«Ночь в театре» - традиционный проект Николаевского академического художественного русского драматического театра. Но впервые театр предлагает показ таинственной программы дважды -

31 октября и 1 ноября в 19:00!

В развлекательной шоу-программе примут участие различные творческие коллективы и отдельные исполнители города. Это Performance BIG BAND Владимира Алексеева, камерный оркестр старинной и современной музыки «Ars-Nova" Николаевской областной филармонии, шоу-балет «Феерия», «Deep Force» и другие. Вы сможете насладиться хитами мировых мюзиклов и песнями из любимых кинофильмов, драйвовыми инструментальными номерами и яркими хореографическими композициями. Ждем вас ночью в театре!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

﻿© 2012 Телерадиокомпания Сатурн. Все права защищены.