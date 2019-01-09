В Николаеве пройдет ежегодный областной конкурс "Лучшая Николаевская книга"

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Конкурс проводится в номинациях:

«Лучше историко-краеведческое издание»;

«Лучше учебное издание и учебники»;

«Лучший поэтический сборник";

«Лучше прозаическое издание»;

«Лучшее издание для детей и юношества»;

«Лучший литературный дебют».

К участию в конкурсе допускаются книги местных авторов, которые были впервые изданы в течение 2018 года в издательствах, издательских организациях, полиграфических предприятиях области, которые внесены в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции.

Прием книг осуществляется до 1 марта 2019 управлением информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА по адресу: г. Николаев, ул.Адмиральская, 22, тел. (0512) 37-48-28, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

К участию в конкурсе могут быть представлены несколько изданий, но не более трех в каждой номинации. К каждой конкурсной книге прилагается заявка, оформленная по установленному образцу (прилагается). С Положением о ежегодном областном конкурсе «Лучшая Николаевская книга» можно ознакомиться на официальном сайте Николаевской ОГА.

Книги, представленные на конкурс, оплате и возврату не подлежат, они остаются в управлении информационной деятельности и коммуникаций с общественностью облгосадминистрации с целью использования на международных, всеукраинских и региональных выставках и мероприятиях. Перечень представленных для участия в конкурсе изданий публикуется на официальном сайте ОГА.

Официальный сайт Николаевской областной государственной администрации