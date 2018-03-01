В Николаеве назвали победителей общегородской программы «Горожанин года» - «Человек года»

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- В главной номинации «Человек года» победителем стал Сипко Сергей Александрович, человек, который за свою жизнь создал 2 колоссальных предприятия. Это компания «Сандора» и группа компаний Agrofusion, которая производит томатную пасту, - сказал Владимир Пучков, глава оргкомитета программы «Человек года».

Кроме того, во время пресс-конференции стали известны имена людей, которые победили в различных номинациях программы и которым присвоено звание «Горожанин года».

В номинации «КУЛЬТУРА» победителем стал Терентьев Владимир Львович, дирижер Муниципального камерного оркестра.

В номинации «ИСКУССТВО» - Алексеев Владимир Вячеславович, президент Николаевского джаз-клуба.

В номинации «НАУКА И ВЫСШАЯ ШКОЛА» - Шитюк Николай Николаевич, директор Института истории, политологии и права МНУ им. Сухомлинского.

В номинации «СРЕДНЯЯ ШКОЛА» - Кузнецова Ирина Дмитриевна, учитель английского языка Академии детского творчества.

В номинации «Физкультура и спорт» - Буряк Елена Святославовна, чемпионка мира и Всемирных игр 2017 года по академической гребле на эргометрах.

В номинации «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТРАНСПОРТ» - Голодницкий Александр Григорьевич, начальник филиала «Дельта-Лоцман» ГП «Администрация морских портов Украины».

В номинации «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» - Белов Вадим Леонидович, генеральный директор ООО ПТФ "Велам".

В номинации «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» - Шишко Людмила Демьяновна, главный врач детской поликлиники № 3.

В номинации «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» - Данилов Игорь Николаевич, обозреватель газеты «Вечерний Николаев».

В номинации «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» - Черепанов Андрей Владимирович, руководитель морского агентства Pacific Maritime.

Кроме того, Владимир Пучков отметил, что, учитывая мнения экспертов и общественности, в этом году оргкомитетом были учреждены специальные номинации:

Специальная номинация "Слава", победителем в которой стал Абраменко Александр Владимирович, чемпион по фристайлу зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Специальная номинация "ЛЕТОПИСЬ НИКОЛАЕВА" - Горбуров Евгений Григорьевич, историк-краевед, автор многочисленных книг об истории Николаева и выдающихся людей города.

В этой номинации оргкомитетом также отмечена команда Интернет-портала "Николаевский БазарЪ".

Специальная номинация «ЗАЩИТНИК УКРАИНА» - Боиштян Дмитрий Валерьевич, «Киборг», командир десантно-штурмовой роты 79 Николаевской отдельной десантно-штурмовой бригады.

В специальной номинации «Я ЛЮБЛЮ РОДНОЙ ГОРОД» звание «Горожанин года» получили Гольденберг Михаил Давидович, председатель общественной организации "Николаевская областная еврейская община", Ященко Леонид Григорьевич, художник, Гуллер Владимир Ильич, заслуженный строитель Украины, ветеран строительной отрасли и местного самоуправления.

В традиционной номинации «НАША НАДЕЖДА» «Горожанин года» стали: Терещук Матвей, ученик 10-Б класса общеобразовательной школы №3, победитель Всеукраинской олимпиады по истории, Дегтярь Алена, воспитанница фотокружка городской станции юных техников, победитель и призер всеукраинских и международных конкурсов, Бондаренко Мария, солистка ансамбля "Дивертисмент" городского Дворца творчества учащихся, Головченко Алиса, ученица 8 класса гимназии № 2, ведущая Международного конкурса школьных медиа, Бенюх Дмитрий, ученик 9 класса гимназии №3, чемпион Европы по боксу среди учериков, кандидат в мастера спорта.

Отдел информационного обеспечения городского совета