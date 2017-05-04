Спасатели ГСЧС призывают граждан не провоцировать пожары в экосистемах

Несмотря на многочисленные предостережения спасателей - население продолжает пренебрегать мерами пожарной безопасности и провоцировать пожара на открытой территории. Особую актуальность эта проблема приобретает в период майских праздников. Теплая и солнечная погода способствует тому, что граждане активно отправляются отдыхать на природу. Кроме того, население продолжает активно организовывать собственные приусадебные участки, сжигая остатки прошлогодней растительности и мусора.Так, в период праздничных выходных с 29 апреля по 2 мая, пожарные ликвидировали 1 тыс 137 пожаров на территории страны. Как следствие, за четыре дня на пожарах погибло 14 человек. Кроме того, за это время значительно увеличился показатель количества пожаров в природных экосистемах.Поэтому, чтобы уменьшить неутешительную статистику о возникновении пожаров на открытых территориях, площадь которых иногда составляет более 1 га, спасатели постоянно проводят информационно-разъяснительную работу с населением. В частности, вместе с представителями Нацполиции и лесных хозяйств, специалисты ДСНС патрулируют места отдыха граждан в лесных массивах. Общаясь с отдыхающими, спасатели отмечают строгом соблюдении мер безопасности во время пребывания на природе, напоминают об опасности разведения костров, а также предупреждают об административной ответственности за поджог сухой растительности и причинение вреда зеленым насаждениям.Служба спасения призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах. Прежде всего, не следует выжигать сухую траву и мусор на приусадебных участках, разводить открытый огонь рядом с хозяйственными постройками, а также не оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке.Во время отдыха на природе, необходимо помнить, что нарушение правил пожарной безопасности несет угрозу не только окружающей среде, но и, в первую очередь, жизни и здоровью самих отдыхающих.