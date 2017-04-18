Присоединись ко Дню окружающей среды - посади дуб: в Николаеве стартовал 4-й экологический флэш-моб

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В этом году флеш-моб проходит уже 4-й раз и предполагает посадку дуба – оберега украинского народа.

Дуб будет расти и во дворе областного института последипломного педагогического образования. Из-за погодных условий с его посадкой пришлось повременить, однако это не помешало позитивному настрою. Вместе с сотрудниками института, педагогами, детьми радость от экологического праздника разделили патрульные полицейские Николаева.

Всего во время флеш-моба на Николаевщине запланировали высадить около 3 тыс. дубов. Организаторы верят, что эти деревья будут оберегать нашу землю от бед и неурядиц.

Карина Новикова.