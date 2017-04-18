18Апреля2017

Телерадиокомпания Сатурн

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Новости Культура Присоединись ко Дню окружающей среды - посади дуб: в Николаеве стартовал 4-й экологический флэш-моб

Присоединись ко Дню окружающей среды - посади дуб: в Николаеве стартовал 4-й экологический флэш-моб

18 Апреля 2017
Культура
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Экологический проект по посадке на территории учебных заведений области символических для Украины кустов и деревьев стартовал в 2014 году. Тогда участники посадили 2.5 тыс. кустов калины. Дальше была вишня: высажено более 7 тыс. деревьев, затем яблоня – 5.5 тыс. Акция инициирована областным институтом последипломного педагогического образования и посвящается Дню окружающей среды, который отмечается в третью субботу апреля. Важной задачей проекта является то, что в его рамках пополняются так называемые «зеленые классы», благодаря которым дети могут проникнуться любовью к природе, углубить свои знания о разнообразии растительного мира, символике того или иного растения для украинского народа.

В этом году флеш-моб проходит уже 4-й раз и предполагает посадку дуба – оберега украинского народа.

Дуб будет расти и во дворе областного института последипломного педагогического образования. Из-за погодных условий с его посадкой пришлось повременить, однако это не помешало позитивному настрою. Вместе с сотрудниками института, педагогами, детьми радость от экологического праздника разделили патрульные полицейские Николаева.

Всего во время флеш-моба на Николаевщине запланировали высадить около 3 тыс. дубов. Организаторы верят, что эти деревья будут оберегать нашу землю от бед и неурядиц.

Карина Новикова.

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