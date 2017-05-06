Николаевский зоопарк приглашает на праздник "Мацури"
- 06 Мая 2017
- Культура
Праздник посетят с показательными выступлениями спортивные клубы Николаева: "Татикадзе" (айкидо), "Соколенок" (дзюдо), Николаевская областная федерация кендо "Нинтай", Николаевское представительство международного Центра "Бушинкай Интренэшнл" (джиу-джитсу), клуб "Олимпик" (карате).
Посетители смогут узнать новое о культуре Японии в различных мастер-классах: искусство оригами, канзаши, кумихимо, кимоно и др. Будет проведена чайная церемония, и можно будет продегустировать настоящий японский чай. Фирма "Подросток" представит десерты с изображением счастливого иероглифа.
А также можно будет сфотографироваться с японками в японском саду!