Николаевский зоопарк приглашает на праздник "Мацури"

Николаевский зоопарк приглашаетвсех желающих на праздник "Мацури", посвященный году Японии в Украине.Праздник посетят с показательными выступлениями спортивные клубы Николаева: "Татикадзе" (айкидо), "Соколенок" (дзюдо), Николаевская областная федерация кендо "Нинтай", Николаевское представительство международного Центра "Бушинкай Интренэшнл" (джиу-джитсу), клуб "Олимпик" (карате).Посетители смогут узнать новое о культуре Японии в различных мастер-классах: искусство оригами, канзаши, кумихимо, кимоно и др. Будет проведена чайная церемония, и можно будет продегустировать настоящий японский чай. Фирма "Подросток" представит десерты с изображением счастливого иероглифа.А также можно будет сфотографироваться с японками в японском саду!