Николаевцы отметили 72-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне

В ходе празднования не обошлось без провокаций, стычек и перепалок. Но, к серьезным конфликтам дело не дошло.
Утром 9-го мая николаевцы традиционно собрались у мемориального комплекса в честь героев-десантников отряда Константина Ольшанского. Здесь прошел митинг и возложение цветов.
В этот день в центре города проходили шествия.
Что касается познавательной программы, то на Ингульском спуске для горожан работала выставка военной техники, которая вызвала интерес у взрослых и детей. Все желающие могли осмотреть представленные образцы, сделать фото на память. На Соборной прошли казацкие бои. Николаевцы также могли понаблюдать за показательными выступлениями спортсменов. Состоялся целый ряд различных концертов, ветеранов чествовали в горсовете.