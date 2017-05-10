Николаевцы отметили 72-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне

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Утром 9-го мая николаевцы традиционно собрались у мемориального комплекса в честь героев-десантников отряда Константина Ольшанского. Здесь прошел митинг и возложение цветов.

В этот день в центре города проходили шествия.

Что касается познавательной программы, то на Ингульском спуске для горожан работала выставка военной техники, которая вызвала интерес у взрослых и детей. Все желающие могли осмотреть представленные образцы, сделать фото на память. На Соборной прошли казацкие бои. Николаевцы также могли понаблюдать за показательными выступлениями спортсменов. Состоялся целый ряд различных концертов, ветеранов чествовали в горсовете.