Николаевцев приглашают посетить просветительские мероприятия ко Всемирному дню противодействия торговле людьми

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Right arrow key Close 30 июля Всемирным днем противодействия торговле людьми. В Украине третий год подряд Минсоцполитики совместно с субъектами, которые осуществляют мероприятия в сфере противодействия торговле людьми проводит общенациональную информационную кампанию.

30 июля информационные акции пройдут по всей Украине. Среди основных локаций - железнодорожные вокзалы и кинотеатры.

В частности, в Николаеве запланировано провести мероприятия в двух локациях:

· Железнодорожный вокзал города Николаева;

· Кинотеатр Multiplex City Center (зал № 1) по адресу: г. Николаев, пр.Центральний, 98

Так, в 10:15 в кинотеатре Multiplex City Center состоится бесплатный показ и обсуждение документального фильма «Женщина в плену».

Это фильм о Марише, 52-летней женщине, которая служит одной венгерской семье уже десятилетие, работая по 20 часов в день без оплаты. Угнетатели отобрали у нее документы и запретили выходить из дома без разрешения. С Маришей обращаются как с животным: она питается объедками и не имеет кровати для сна. Дни и годы проходят в страхе, но женщина мечтает вернуть себе свою жизнь. Присутствие камеры помогает ей осознать, что она - не одна. После двух лет съемок Мариша набирается духу и рассказывает о своем плане: «Я убегу». Фильм прослеживает героический путь женщины назад к свободе.

В помещении железнодорожного вокзала Николаева будут проходить просветительские акции: активисты будут раздавать листовки и общаться с людьми.

Приглашаем всех желающих присоединиться к кампании и посетить просветительские мероприятия, чтобы узнать больше об опасностях современного рабства и распространить эту информацию.

Давайте противодействовать торговле людьми вместе!

Николаевская областная государственная администрация

