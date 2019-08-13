Телерадиокомпания Сатурн

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Мероприятие, подготовленное Николаевской областной универсальной научной библиотекой совместно с Николаевской областной организацией Национального союза писателей Украины, будет посвящен памяти поэта, публициста, эссеиста, переводчика, заслуженного деятеля искусств Украины, лауреата Шевченковской премии Дмитрия Дмитриевича Креминя.

Представители творческой интеллигенции, коллеги, родные и друзья поделятся своими воспоминаниями о встречах с поэтом, который прославил Николаевскую область и Украину своим творчеством, вспомнят его писательскую, переводческую, журналистскую и просветительскую деятельность.

Руководитель инициативной группы по созданию серии «Одаренные мудростью» А.С. Геращенко представит вниманию присутствующих новое издание «Небесное и земное». Книга содержит материалы, раскрывающие много интересных фактов из биографии и деятельности Дмитрия Дмитриевича, а также впечатления от его стихов, которыми делятся признаные корифеи литературы, культуры, академики, педагоги и школьники.

Во время мероприятия будет экспонироваться книжная выставка «Не я пишу, то мной пишет Бог ...», где будет представлена литература о жизни и деятельности Д.Д. Креминя, а также его творчество.

Николаевская областная универсальная научная библиотека приглашает горожан вспомнить историка, философа, мудреца, поэта-гражданина и настоящего патриота, прикоснуться к творчеству талантливого земляка и постичь великую силу украинского поэтического слова.