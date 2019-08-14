Мастер-классы и реконструкции древних сражений: в Николаеве отпразднуют День археолога

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Рады пригласить Вас окунуться в незабываемую атмосферу драйва и интересных открытий во время празднования Дня археолога 17 августа 2019 в украинской Трои - памятнике археологии эпохи поздней бронзы «Городище« Дикий Сад »(ул. Набережная, 2-2а - угол ул. Артиллерийской ).

В этом году действо будет происходить непосредственно на территории древнего памятника, во время которого вы сможете:

- Посетить экскурсию городищем (9:00, 10:00, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45)

- Послушать доклады ведущих археологов Николаевщины о самом интересном в мире археологии за прошлый год и не только (16: 30-17: 30)

- Испытать свои силы на мастер-классах игры на барабанах (15: 00-18: 00) и в работе керамической мастерской (17: 00-19: 00)

- Увидеть и стать участником реконструкции древних сражений от клуба «FRATRUM IGNIS» (17: 00-19: 00)

- Пострелять в тире (17: 00-19: 00)

- Принять участие в детской игровой программе «Юный археолог», сыграть в древнюю игру, в которую играли жители «Дикого Сада» и провести собственные «раскопки» (16: 30-19: 00)

- Послушать выступления участников клуба авторской песни «Белая ворона», «GunnerZ» «WhiteFox» «Traktor Party». А в завершение - акустическое выступление «McCar» (17: 45-22: 00).

Приходи и найди локацию, интересную именно тебе!

Организаторы:

Управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета, Николаевский национальный университет им. В. А. Сухомлинского, общественная организация «Николаевщина в будущее», клуб «Рок-дом».

Управление по вопросам культуры Николаевского городского совета