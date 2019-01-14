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Телерадиокомпания Сатурн

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Флэшмоб музейных селфи пройдет в Николаевском областном художественном музее им. В.В. Верещагина

14 Января 2019
Культура
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2019-01-14-selfi-muzey
16 января 2019 состоится Международный флэшмоб музейных Селфи. В Украине в этом году акция пройдет уже в пятый раз, в третий раз к ней присоединится художественный музей.

Основана европейским проектом Culture Themes в 2014 году, акция с каждым разом находит все больше и больше поклонников.

Для участия в флешмобе нужно прийти к любимому музея, сделать "Селфи" (фотопортрет собственноручно) на фоне или рядом с любимым экспонатом и опубликовать его в Facebook, Twitter и Instagram с хэштегом #MuseumSelfie и # музей_верещагина

Вниманию посетителей: согласно правилам Селфи можно сделать на фоне здания музея или с корешком входного билета в музей. Также в флешмобе разрешается участвовать с прошлогодними фото.

Официальный сайт Николаевского областного художественного музея им. В.В. Верещагина  

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