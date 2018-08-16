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Телерадиокомпания Сатурн

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Часть улицы Адмиральской в начале сентября станет пешеходной: в Николаеве планируют мероприятия по случаю Дня города и Дня предпринимателя

16 Августа 2018
Культура
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2018-08-16-obezd
В четверг, 16 августа, исполком городского совета согласовал решение об ограничении движения и внесения изменений в организацию дорожного движения транспортных средств в Николаеве.

Как доложил начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций городского совета Олег Манушевич, в связи с проведением мероприятий ко Дню предпринимателя планируется с 1 по 2 сентября 2018 года определить пешеходной зоной ул. Адмиральскую, от ул. Соборной до ул. Лягина.

Согласно решению исполкома, органам исполнительной власти поручено установить транспортные ограждения (нежесткого типа), которые сделают невозможным движение транспортных средств, и соответствующие дорожные знаки для обеспечения безопасности дорожного движения.

Кроме того, с целью подготовки празднования 229 годовщины основания г. Николаева, обеспечения стабильной жизнедеятельности города, безопасности движения пешеходов и транспорта с 5 по 11 сентября будет ограничено движение транспорта по ул. Адмиральской, от ул. Декабристов до ул. Московской. Управлению патрульной полиции в г. Николаеве департамента патрульной полиции рекомендовано обеспечить охрану общественного порядка и контроль за дорожным движением на указанном участке дороги и прилегающей улично-дорожной сети.

Отдел информационного обеспечения городского совета

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