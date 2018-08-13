Александр Сенкевич: день города должен быть безопасным, чистым, комфортным

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Городской голова Александр Сенкевич подчеркнул, что день города должен обязательно быть безопасным для всех горожан.

- Это – во-первых. Во-вторых, город должен быть убран. И не только собственно к празднику. Необходимо увеличить количество техники, которая будет работать, количество единиц транспорта, который будет вывозить ТБО. Город должен быть убран после праздника, чтобы утром все было чисто. И в-третьих, горожанам должно быть комфортно. Нужно организовать работу общественного транспорта таким образом, чтобы можно было маршрутками, троллейбусами, трамваями добраться до дома после концерта.

Накануне собственно торжеств состоится еще несколько мероприятий, посвященных дню города. В частности, встреча Александра Сенкевича с молодежью, традиционная торжественная сессия, открытие художественной выставки в выставочном зале городского дворца культуры и искусств, и т.д. Городской голова также озвучил, кого из звезд можно будет услышать и увидеть на празднике.

- Мы пригласили артистов – для николаевцев будут петь Pianoбой (Дмитрий Шуров) и молдавская зажигательная группа «Zdob si Zdub». Пока финансирование не позволяет нам сделать больше.

Что касается финансирования, городской голова подчеркнул, что, к сожалению, представители бизнеса не торопятся помочь в организации городского праздника. Хотя исключения все же есть. Например, фестиваль «Riverфест», который состоится уже во второй раз по частной инициативе. В этот раз сразу на трех локациях: на Намыве возле «Ривьеры», в николаевском яхт-клубе и на «8 причале». И одно из открытий дня города (их в этом году будет два) тоже состоится в рамках «Riverфест»,на Нижней Набережной. Второе – традиционно на перекрестке Соборной и Адмиральской. Следующее заседание организационного комитета состоится через две недели. Горожане больше смогут узнать про программу празднования из флаеров, которые готовит управление по вопросам культуры и охране культурного наследия. Напомним, празднование дня города состоится 8-9 сентября.

Отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета

