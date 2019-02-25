8го в Николаеве марта начнется І фольклорный фестиваль "Вся надія - на Колодія!"

Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close

8, 9 и 10 марта Соборная площадь превратится в настоящий городок колоритного украинского творчества и культуры, где пройдут народные гуляния, посвященные традиционно - украинской Масленице.

8 марта с 15:00 горожан и гостей города ожидают: вкусные угощения, рыцарские боевые турниры, выступления солистов оперной сцены, семейного дуэта Волкомор, а вечером своим творчеством будет радовать зажигательная группа "Стаканы"!

9 марта с 12:00 веселые проводы зимы и незабываемую встречу весны с песнями, танцами и древними обрядами празднования Колодия, подарит горожанам Дворец культуры "Молодежный". Зрелищное действо будет проходить в окружении невероятных декораций, созданных мастерами Детской художественной школы города Николаева. Кроме этого, в течение дня для всех желающих: взрослые и детские игры с призами, столб с множеством подарков, битвы подушками, концертная программа с участием лучших артистов Николаевского городского дворца культуры "Корабельный", народного ансамбля цыганской песни и танца "Бахтале", кавер бэндов BadSister и Cheesecake. И конечно же, - щедрые угощения украинскими варениками и другими вкусностями украинской кухни!

10 марта с 12:00 праздничный день начнется развлекательной программой от казацкой школы "Спас" и группы "Казачка". Продолжится народное гуляние фольклорным праздником от Николаевского областного центра народного творчества и культурно-образовательной работы, Городского методического центра клубной работы и городских дворцов и домов культуры, а по завершению фестиваля в 18:00 всех желающих ожидает грандиозное сжигания чучела Мары-Морены - символа уходящей зимы!

Весна 2019 года будут очень насыщенной культурно-развлекательными событиями. Старт массовых мероприятий: 8, 9 и 10 марта на Соборной площади.

управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия