Взрывы под Винницей: Укрзализныця изменила маршруты 47 поездов

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Так, сейчас по измененному маршруту курсируют 47 поездов:

№ 120 Львов – Кривой Рог, № 42 Трускавец – Днепр, №24 Одесса – Москва, №48 Кишинев – Москва, №84 Одесса – Ковель, №144 Ивано-Франковск – Киев, №358 Рахов – Киев, №106 Одесса – Киев, №82 Ужгород – Киев, №50 Трускавец – Киев, №118 Черновцы – Киев, №770 Каменец-Подольский – Киев, №146 Измаил – Киев, №130 Ужгород – Киев, №70 Львов – Мариуполь, № 105 Киев – Одесса, №81 Киев – Ужгород, №139 Киев – Каменец-Подольский, №109 Херсон – Львов, №41 Днепр – Трускавец, №771 Киев – Хмельницкий, №83 Ковель – Одесса, №341 Москва – Кишинев, №119 Запорожье – Львов, №93 Минск – Одесса, №49 Киев – Трускавец, №117 Киев – Черновцы, №143 Киев – Ворохта, №764 Одесса – Киев, №342 Кишинев – Москва, №74 Львов – Москва, № 772 Хмельницкий – Киев, №120 Львов – Кривой Рог, №716 Перемышль – Киев, №42 Трускавец – Днепр, №110 Львов – Херсон, №715 Киев – Перемышль, №73 Москва – Львов, №111 Харьков – Львов, №69 Мариуполь – Львов, №357 Киев – Рахов, №145 Киев – Измаил, №769/767 Киев – Каменец-Подольский, № 47 Москва – Кишинев, №65 Москва – Кишинев, №23 Москва -–Одесса и № 763 Киев – Одесса.

Отмечается, что время задержки в пути составляет около 5 часов, а некоторых поездов – до 8 часов.