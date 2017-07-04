В Новом Буге ночью рухнула часть опорной школы №1

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Right arrow key Close Алексей Савченко.

«В Новом Буге серьезная чрезвычайная ситуация - разрушилась часть Новобугской опорной школы №1. Слава Богу, обошлось без жертв, потому что сейчас каникулы. Как мне доложили, здание было сдано в эксплуатацию в конце 70-годов прошлого века, неоднократно там проводили ремонты, а в прошлом году даже за счет субвенции из госбюджета во всем здании были заменены окна», - написал А. Савченко.

Губернатор дал соответствующие поручения. В Новом Буге будет проведено экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Члены комиссии соберут всю информацию по строительным работам, которые проводились в данной школе, кто их выполнял, кто проводил технадзор и принимал работы. Также, будут проанализированы риски дальнейшего разрушения.

«Сейчас у меня много вопросов к районной власти и к руководству школы, но выводы будем делать после полного анализа того, что произошло. Думаю, что изучить ситуацию и дать свою оценку должны и правоохранительные органы. Единственное, что стопроцентно понятно - первого сентября ученики не сядут за парты этой школы, потому что самое главное - это безопасность детей. За два месяца, оставшиеся до начала учебного года, нужно найти варианты решения проблемы. Все ученики этой школы должны начать обучение вовремя!», - написал А. Савченко.