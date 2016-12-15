В Николаевском зоопарке пытались отравить волка и камышового кота

Ожидаются результаты медицинских исследований на наличие ядовитых веществ в организме животных.В сообщении заявитель указывает, что 02 декабря самочувствие «Камышового кота» и «Гривистого волка» ухудшилось, поэтому животные были доставлены в ветеринарную клинику на обследование. Имея предположение, что зверей пытались отравить неизвестные, директор Николаевского зоопарка обратился за помощью в полицию.Следственным отделением Ингульского отдела полиции ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.299 УК Украины «Жестокое обращение с животными», что наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.Проводятся первоочередные следственные действия, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.