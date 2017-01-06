В Николаевской области из-за непогоды ограничено движение всего автотранспорта

В Николаевской области с 10:00 6 января временно ограничено движение всех категорий транспортных средств.

Как пояснили в Службе автомобильных дорог в Николаевской области, такое решение принято с целью недопущения заторов в движении для обеспечения оперативной расчистки дорог от снега.



Служба также призывает пользователей дорог воздержаться от поездок до окончания непогоды, для более эффективной работы снегоуборочной техники до полного снятия ограничений проезда по автодорогам области.

Ранее, с 8:00 было ограничено движение для большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на дорогах общего пользования государственного значения М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск; Т-15-14 подъезд к пгт Березанка; Т-15-13 Нечаянное-Очаков.



Согласно прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, в области ожидаются сильные снегопады, метели, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежный накат, северный ветер 17-22 м/с, порывы до 25 м/сек.