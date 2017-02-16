В Николаевской области грабитель еще и изнасиловал молодую женщину

Проникнув в дом 25-летней односельчанки, злоумышленник изнасиловал ее, избил и отобрал золотое кольцо, мобильный телефон, электродрель и 350 гривен. Преступнику объявлено о подозрении и избирается мера пресечения.Около 06:00 ч. утра 14 февраля в Вознесенский отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от жительницы района о том, что в отношении нее совершено преступление. Заявительница рассказала, что около 04:00 ч. утра в ее дом, повредив металлопластиковое окно, проник неизвестный. Проснулась молодая женщина от того, что незнакомец, надвинув шапку себе на глаза, тянул ее с кровати, закрывая рот ладонью и приказывая молчать. Уже находясь в другой комнате, злоумышленник избил потерпевшую и, угрожая физическим насилием в отношении нее и ее малолетнего ребенка, отобрал золотое кольцо и насильственным путем удовлетворил половую страсть неестественным путем. После этого преступник забрал у хозяйки 350 гривен.Приказав домовладелице лечь на кровать лицом вниз и не подниматься, нападающий пошел к выходу, забрав еще и мобильный телефон заявительницы и электродрель.В течение нескольких часов личность злоумышленника была установлена. Задержали полицейские разбойника - насильника при попытке сбыть отобранное золотое кольцо.Злоумышленник, 33-летний ранее судимый за совершение преступлений имущественного направленности, отрицает свою причастность к совершению указанных преступлений, но, во время санкционированного судом обыска в одном из мест его проживания, полицейскими было обнаружено и изъято сотовый аппарат потерпевшей. Также было возвращено заявительнице электродрель, которую преступник уже успел продать.Сейчас насильник задержан в порядке ст.208 УПК Украины и объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.153 УК Украины «Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом» и ч.3 ст.187 УК Украины «Разбой», санкции которых предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.Отдел коммуникации полиции Николаевской области